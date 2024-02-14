Гурбан Гурбанов: "Брага" является фаворитом пары

"Брага" является фаворитом пары. Но мы с этим не миримся и попытаемся получить шанс на поле.

"Брага" является фаворитом пары. Но мы с этим не миримся и попытаемся получить шанс на поле.

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед первым матчем стадии плей-офф Лиги Европы против португальского клуба "Брага".

"Нас ждет очень важная игра. Будем действовать против серьезного соперника. Динамичная команда нас ждет. Мои подопечные хорошо подготовились к поединку. Верю, что сможем показать хорошую игру. Это будет интересный матч для всех", - заявил Гурбанов.

Отметим, что игра "Брага" - "Карабах", которая состоится 15 февраля, начнется в 00:00 по бакинскому времени.