О нас

Гурбан Гурбанов: "Брага" является фаворитом пары

Гурбан Гурбанов: "Брага" является фаворитом пары "Брага" является фаворитом пары. Но мы с этим не миримся и попытаемся получить шанс на поле.
Футбол
14 февраля 2024 г. 23:33
Гурбан Гурбанов: Брага является фаворитом пары

"Брага" является фаворитом пары. Но мы с этим не миримся и попытаемся получить шанс на поле.

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед первым матчем стадии плей-офф Лиги Европы против португальского клуба "Брага".

"Нас ждет очень важная игра. Будем действовать против серьезного соперника. Динамичная команда нас ждет. Мои подопечные хорошо подготовились к поединку. Верю, что сможем показать хорошую игру. Это будет интересный матч для всех", - заявил Гурбанов.

Отметим, что игра "Брага" - "Карабах", которая состоится 15 февраля, начнется в 00:00 по бакинскому времени.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: “Braqa” cütün favoritidir"

Другие новости из категории

В FIFA раскрыли, сколько клубы потратили в зимнее трансферное окно
В FIFA раскрыли, сколько клубы потратили в зимнее трансферное окно
14 февраля 2024 г. 08:09
Лига чемпионов УЕФА: Реал и Сити выиграли первые матчи в 1/8 финала
Лига чемпионов УЕФА: "Реал" и "Сити" выиграли первые матчи в 1/8 финала
14 февраля 2024 г. 02:13
Премьер-лига: Нефтчи проиграл Араз-Нахчывану
Премьер-лига: "Нефтчи" проиграл "Араз-Нахчывану"
13 февраля 2024 г. 21:37
ФК Сабах может возглавить Александр Кержаков
ФК "Сабах" может возглавить Александр Кержаков
12 февраля 2024 г. 15:57
Состоится очередной матч в рамках XXII тура Премьер-лиги Азербайджана
Состоится очередной матч в рамках XXII тура Премьер-лиги Азербайджана
12 февраля 2024 г. 09:19
Победитель двух последних Олимпиад сборная Бразилии пропустит Игры в Париже
Победитель двух последних Олимпиад сборная Бразилии пропустит Игры в Париже
12 февраля 2024 г. 05:08
Ла Лига: Дубль 16-летнего футболиста спас Барселону от поражения
Ла Лига: Дубль 16-летнего футболиста спас "Барселону" от поражения
12 февраля 2024 г. 04:09
Кот-д'Ивуар в третий раз выиграл Кубок африканских наций
Кот-д'Ивуар в третий раз выиграл Кубок африканских наций
12 февраля 2024 г. 02:12
Суперлига Турции: Фенербахче теряет дома очки
Суперлига Турции: "Фенербахче" теряет дома очки
12 февраля 2024 г. 01:48
АПЛ: Манчестер Юнайтед обыграл Астон Виллу
АПЛ: "Манчестер Юнайтед" обыграл "Астон Виллу"
12 февраля 2024 г. 00:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi