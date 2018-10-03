Гурбан Гурбанов: "Арсенал" поступил правильно, не привезя Мхитаряна в Баку

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Мы будем играть против команды, участвующей в самом сильном чемпионате мира. В Англии работают очень серьезные главные тренеры. Мы хорошо подготовились. Нет нужды в дополнительных комментариях. Мы постараемся хорошо бороться, показать желаемую игру".

Как сообщает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов сказал до домашней игры против английского "Арсенала" во втором туре группового этапа Лиги Европы.

46-летний специалист ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, организованной на Бакинском олимпийском стадионе...

- Каково ваше отношение к не приезду Генриха Мхитаряна в Баку? Это преимущество для нас?

- Я бы не хотел, чтобы футбол смешивался с политикой. Однако порой без этого невозможно. В таких случаях каждый клуб хочет больше защитить своего футболиста, не хочет думать о лишних разговорах. Мы сталкивались с такими случаями в спорте. Были спортсмены, которые приезжали сюда и их нормально встречали. Конечно, были давления и это нормально. Есть люди, которые потеряли родных в войне. Возможно они не могут сдержать эмоций. В то же время, если 10-15 человек давят, это значит общий протест. Поэтому клуб предпринял правильный шаг. Отсутствие Мхитаряна лучше для всех. Не из-за страха перед игрой, а из-за другого вопроса.

- Дадите ли вы шанс Аббасу Гусейнову или Анси Аголли в отсутствие Дональда Герье?

- Не только Герье, играть не будут несколько футболистов. Примерный состав я знаю, но еще время есть. Завтра на игре будет принято окончательное решение.

- Сможет ли "Карабах" вырвать очки у "Арсенала"?

- Мы играли против таких сильных клубов и добивались успехов. Болельщиков мы должны удовлетворить не только победой, но и игрой.

- Английская пресса пишет, что "Арсенал" выйдет на игру вторым составом. Это положительный фактор для вашей команды?

- Разве в "Арсенале" есть второй состав? Не думаю, чтобы его игроки считались вторым составом. Мы прекрасно знаем, что играем против "Арсенала".

- На играх с "Кукеси" и "Шерифом" стадион не заполнялся, но в этот раз ожидается иное. Не думаете ли, что для болельщиков важнее имя противника?

- Интерес к крупным клубам совсем другой. Болельщики так или иначе чувствуют это, хотят их видеть. Мы сами тоже интересуемся крупными клубами. Для нас важно, чтобы стадион был полным. Но никогда не думаем только о находящихся на стадионе. Болельщиков много. Я знаю многих, кто не ходит на стадион, но являются самыми верными болельщиками.

- Если бы в этом сезоне вы вновь играли против "Челси", что было бы?

- В "Челси" сейчас другой главный тренер, они играют в другой футбол. Не хочу разделять английские клубы, все они на одном уровне.

- Максим Медведев после игры меняется формой с футболистами противника. Как вы относитесь к этому?

- Я нормально смотрю на это. Может, как футболист, я думал бы иначе. Но сейчас это я считаю обычным явлением. После большинства футбольных матчей меняются формами.

Фото: Фири Салим