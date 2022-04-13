Гурбан Гурбанов: Меня можно считать опытным специалистом

"50 лет – не малый возраст, с точки зрения опыта меня можно считать опытным специалистом".

"50 лет – немалый возраст. С точки зрения опыта меня можно считать состоявшимся специалистом".

Об этом Report заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбановa, отмечающий сегодня 50-летие.

Специалист отметил, что опыт тренера оценивается не только возрастом, но принципами работы, которыми придерживаешься годами: "Ежегодное выступление в еврокубках – неоценимое богатство для моей карьеры и работы".

"Сколько бы мы ни говорили о продвижении вперед, если сесть и подумать, проанализировать, увидим, что у нас есть недостатки, мы должны работать над собой, все время учиться", - отмети он.

Гурбан Осман оглы Гурбанов родился 13 апреля 1972 года в селе Ашагы Тала Загатальского района.

За свою карьеру футболиста четырежды становился победителем Премьер-лиги Азербайджана, один раз - Кубка Азербайджана, также был избран лучшим бомбардиром Чемпионата страны.

В 1992-2005 гг. провел в составе сборной Азербайджана 68 игр и забил 14 голов. Был бомбардиром сборной. В 2017-2018 гг. был главным тренером сборной Азербайджана.

С 2008 года является главным тренером "Карабаха".

Под его руководством "Карабах" 7 раз становился чемпионом Азербайджана, 4 раза выигрывал Кубок страны. Еще больших успехов агдамская команда добилась в еврокубках. С сезона 2014/2015 "скакуны" 6 раз выходили в групповой этап Лиги Европы, Лиги чемпионов и Лиги конференций. В сезоне 2021/2022 клуб впервые в истории преодолел групповой этап и вышел в плей-офф Лиги конференций.