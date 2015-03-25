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    ​Грузия выиграла у Мальты в товарищеском матче

    Игра завершилась со счётом 2:0

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Грузии нанесли поражение национальной команде Мальты в товарищеском матче.

    Как передает Report, игра, прошедшая в среду, завершилась со счётом 2:0 в пользу грузинской сборной.

    В составе победителей голы забили Джаба Канкава и Валерий Казаишвили.

    28 марта Мальта проведёт отборочный матч чемпионата Европы — 2016 с Азербайджаном, а Грузия 29 марта встретится с Германией.

    Товарищеские матчи (сборные).

    Грузия – Мальта – 2:0

    Голы: Канкава, 83 (1:0); Казаишвили, 90+2 (2:0).

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