Грузия разгромила сборную Чехии на старте Лиги наций

Сборная Грузии по футболу обыграла команду Чехии со счетом 4:1 в матче группового этапа Лиги наций.

Сборная Грузии по футболу обыграла команду Чехии со счетом 4:1 в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как передает Report, встреча прошла в Тбилиси на стадионе Михаила Месхи.

Счет в матче открыл игрок грузинской национальной команды Хвича Кварацхелия, успешно реализовав пенальти на 33-й минуте матча. На 53-й минуте мяч в ворота чехов забил Георгий Чакветадзе. После гола Георгия Микаутадзе (63-я минута), команда Чехии была фактически деморализована. Четвертый гол на 66-й минуте забил Георгий Кочорашвили.

В заключительной четверти матча грузинский голкипер Георгий Мамардашвили пропустил единственный мяч после удара Лукаша Калваха.

В следующем матче сборная Грузии встретится с Албанией 10 сентября в Тиране. Затем команда 16 ноября сыграет с Украиной на батумском стадионе Adjarabet Arena.

Матчи плей-офф состоятся в марте 2025 года. Финал турнира пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.

Лига наций проводится в четвертый раз. Действующим победителем турнира является сборная Испании. Также в последние годы соревнование выигрывали сборные Португалии (2019) и Франции (2021).