Грузия отказалась принять самолет с казахскими футболистами из-за санкций ЕС

Грузия отказала в посадке чартерному самолету на борту которого находились футболисты казахского клуба "Актобе".

Грузия отказала в посадке чартерному самолету на борту которого находились футболисты казахского клуба "Актобе".

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии.

Отмечается, что причиной отказа в принятии рейса стала то, что его осуществляла российская авиакомпания UVT AERO, которая находится под санкциями и входит в "черный список" ЕС.

Кроме того, ограничения производителя наложены на самолет, на котором осуществлялся полет.

По этой причине пришлось поменять авиакомпанию для осуществления рейса. В новой заявке рейс будет выполнять казахстанская SCAT Airlines, которая получила разрешение агентства.

Сообщается, что футболисты примут участие в матче в рамках розыгрыша Лиги конференций УЕФА.