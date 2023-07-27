О нас

Грузия отказалась принять самолет с казахскими футболистами из-за санкций ЕС

Грузия отказалась принять самолет с казахскими футболистами из-за санкций ЕС Грузия отказала в посадке чартерному самолету на борту которого находились футболисты казахского клуба "Актобе".
Футбол
27 июля 2023 г. 10:31
Грузия отказалась принять самолет с казахскими футболистами из-за санкций ЕС

Грузия отказала в посадке чартерному самолету на борту которого находились футболисты казахского клуба "Актобе".

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии.

Отмечается, что причиной отказа в принятии рейса стала то, что его осуществляла российская авиакомпания UVT AERO, которая находится под санкциями и входит в "черный список" ЕС.

Кроме того, ограничения производителя наложены на самолет, на котором осуществлялся полет.

По этой причине пришлось поменять авиакомпанию для осуществления рейса. В новой заявке рейс будет выполнять казахстанская SCAT Airlines, которая получила разрешение агентства.

Сообщается, что футболисты примут участие в матче в рамках розыгрыша Лиги конференций УЕФА.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Georgia refuses to accept plane with Kazakh football players due to EU sanctions

Самое важное

МИД Азербайджана ответил Европейскому союзу
МИД Азербайджана ответил Европейскому союзу
27 июля 2023 г. 11:01
Азербайджанские самолеты Су-25 будут оснащены умными бомбами и ракетами турецкого производства
ФотоАзербайджанские самолеты "Су-25" будут оснащены "умными" бомбами и ракетами турецкого производства
26 июля 2023 г. 17:51
Утвержден Генеральный план города Джебраил
Утвержден Генеральный план города Джебраил
26 июля 2023 г. 17:17
Азербайджан призвал Индию не вооружать Армению
Азербайджан призвал Индию не вооружать Армению
26 июля 2023 г. 17:01
Останутся ли армяне Карабаха инструментом для чужих манипуляций?
Останутся ли армяне Карабаха инструментом для чужих манипуляций?
25 июля 2023 г. 23:51
МИД Азербайджана ответил МККК: Гуманитарный мандат не должен использоваться в политических целях
МИД Азербайджана ответил МККК: Гуманитарный мандат не должен использоваться в политических целях
25 июля 2023 г. 17:45
МИД: Пашинян вновь озвучил ничем не обоснованные мысли о ситуации в регионе
МИД: Пашинян вновь озвучил ничем не обоснованные мысли о ситуации в регионе
25 июля 2023 г. 09:55
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции
25 июля 2023 г. 09:14
На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов
На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов
24 июля 2023 г. 20:52
М.М.Шихалиев, С.Ю.Алекберов и Я.С.Мамедов лишены званий и государственных наград
М.М.Шихалиев, С.Ю.Алекберов и Я.С.Мамедов лишены званий и государственных наград
24 июля 2023 г. 20:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi