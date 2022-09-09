Грузинский полузащитник признан лучшим игроком месяца в итальянской Серии А

Грузинский полузащитник футбольного клуба "Наполи" Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам августа по мнению болельщиков.

Грузинский полузащитник футбольного клуба "Наполи" Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам августа по мнению болельщиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба лиги.

Также на звание лучшего игрока месяца претендовали аргентинский нападающий "Ромы" Пауло Дибала, сербский форвард "Ювентуса" Душан Влахович, аргентинский нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес и нидерландский полузащитник "Аталанты" Тён Копмейнерс.

В августе Кварацхелия оформил дубль в матче против "Монцы" (4:0) и отметился забитым мячом и голевой передачей во встрече против "Вероны" (5:2). Также на счету полузащитника гол в матче против "Лацио" (2:1), который прошел 3 сентября. Кварацхелия с четырьмя забитыми мячами занимает второе место в бомбардирской гонке чемпионата Италии, уступая австрийскому нападающему "Болоньи" Марко Арнаутовичу, отличившемуся пять раз. Ранее футболист был признан лучшим игроком августа по версии Ассоциации футболистов Италии.