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Грузинский полузащитник признан лучшим игроком месяца в итальянской Серии А

Грузинский полузащитник признан лучшим игроком месяца в итальянской Серии А Грузинский полузащитник футбольного клуба "Наполи" Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам августа по мнению болельщиков.
Футбол
9 сентября 2022 г. 20:26
Грузинский полузащитник признан лучшим игроком месяца в итальянской Серии А

Грузинский полузащитник футбольного клуба "Наполи" Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам августа по мнению болельщиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба лиги.

Также на звание лучшего игрока месяца претендовали аргентинский нападающий "Ромы" Пауло Дибала, сербский форвард "Ювентуса" Душан Влахович, аргентинский нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес и нидерландский полузащитник "Аталанты" Тён Копмейнерс.

В августе Кварацхелия оформил дубль в матче против "Монцы" (4:0) и отметился забитым мячом и голевой передачей во встрече против "Вероны" (5:2). Также на счету полузащитника гол в матче против "Лацио" (2:1), который прошел 3 сентября. Кварацхелия с четырьмя забитыми мячами занимает второе место в бомбардирской гонке чемпионата Италии, уступая австрийскому нападающему "Болоньи" Марко Арнаутовичу, отличившемуся пять раз. Ранее футболист был признан лучшим игроком августа по версии Ассоциации футболистов Италии.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanlı hücumçu İtaliya A Seriyasında ayın ən yaxşı oyunçusu seçilib

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