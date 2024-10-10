Грузинский нападающий признан лучшим игроком Серии А в сентябре

Полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком чемпионата Италии по футболу в сентябре.

Полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком чемпионата Италии по футболу в сентябре.

Как передает Report, об этом сообщает пресс служба Серии А.

В прошлом месяце 23-летний грузинский футболист провел в Серии А три матча, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

По итогам голосования болельщиков и анализа статистических данных Кварацхелия опередил Бремера ("Ювентус"), Сантьяго Кастро ("Болонья"), Патрика Кутроне ("Комо"), Федерико Димарко ("Интер") и Кристиана Пулишича ("Милан").

