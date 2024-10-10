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Грузинский нападающий признан лучшим игроком Серии А в сентябре

Грузинский нападающий признан лучшим игроком Серии А в сентябре Полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком чемпионата Италии по футболу в сентябре.
Футбол
10 октября 2024 г. 18:36
Грузинский нападающий признан лучшим игроком Серии А в сентябре

Полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком чемпионата Италии по футболу в сентябре.

Как передает Report, об этом сообщает пресс служба Серии А.

В прошлом месяце 23-летний грузинский футболист провел в Серии А три матча, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

По итогам голосования болельщиков и анализа статистических данных Кварацхелия опередил Бремера ("Ювентус"), Сантьяго Кастро ("Болонья"), Патрика Кутроне ("Комо"), Федерико Димарко ("Интер") и Кристиана Пулишича ("Милан").

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanlı hücumçu A Seriyasında sentyabrın ən yaxşı futbolçusu seçilib

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