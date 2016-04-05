Главный тренер бакинского "Интера" выразил соболезнования семьям шехидов и народу Азербайджана

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер бакинской футбольной команды "Интер" Заур Сванадзе выразил соболезнования.

Как сообщает Report, в последнем интервью сайту клуба грузинский специалист выразил сожаление из-за гибели азербайджанских военнослужащих в боях на фронте.

Он выразил глубокие соболезнования семьям шехидов и народу Азербайджана.

Отметим, что после встречи в Премьер-лиге с "Габалой" 3 апреля З.Сванадзе заявил, что не хочет говорить о политике.