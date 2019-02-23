Грузинский футболист профинансировал лечение члена сборной Азербайджана

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Футболист сборной Грузии и полузащитник «Крыльев Советов» Джано Ананидзе профинансировал лечение тяжелобольной 18-летней футболистки сборной Азербайджана Нино Гургенидзе.

Как передает Report, недавно был объявлен срочный сбор средств на дорогостоящее лечение девушки за границей. Ананидзе не остался в стороне и перевёл требуемые деньги. Грузинские болельщики в соцсетях активно благодарят 26-летнего игрока за этот поступок.

Гургенидзе выступает за клуб «Мартве» из Кутаиси, в сборной Азербайджана и играет на позиции полузащитника.

Напомним, Ананидзе является воспитанником «Спартака», в январе он перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды.