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Групповой этап Лиги чемпионов стартовал с сенсации

Групповой этап Лиги чемпионов стартовал с сенсации Стартовал групповой этап Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
14 сентября 2021 г. 22:47
Групповой этап Лиги чемпионов стартовал с сенсации

Стартовал групповой этап Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в Испании "Севилья" сыграла вничью с австрийским "Зальцбургом" (1:1).

В другой встрече, английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 проиграл швейцарскому "Янг Бойз" в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

У гостей отличился Криштиану Роналду (13-я минута), для которого этот гол стал 135-м в турнире, по этому показателю он является единоличным рекордсменом. У хозяев голы забили Николас Муми Нгамале (66) и Джордан Сибачо (90+5). На 35-й минуте был удален защитник "Манчестер Юнайтед" Арон Ван-Биссака.

Роналду провел 177-й матч в Лиге чемпионов, догнав по этому показателю бывшего вратаря испанского "Реала" и португальского "Порту" Икера Касильяса. Первый матч в этом турнире Роналду провел 14 августа 2002 года в составе португальского "Спортинга" в матче третьего квалификационного раунда с итальянским "Интером".

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Версия на азербайджанском языке ВидеоÇempionlar Liqası sensasiya ilə başlayıb

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