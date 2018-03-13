Гризманн отказался продлевать контракт с "Атлетико"

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн не принял предложения мадридского клуба продлить контракт.

Как сообщает Report со ссылкой на Le 10 Sport, французский нападающий пошел на этот шаг, чтобы перейти в "Барселону".

Его нынешний контракт рассчитан до лета 2022 года.

В контракте форварда прописана сумма отступных 27-летнего форварда в размере 100 миллионов евро.

Отметим, что до этого распространилась информация о том, что супруга Антуана Гризманна ищет квартиру в Барселоне.