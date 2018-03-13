Гризманн отказался продлевать контракт с "Атлетико"

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн не принял предложения мадридского клуба продлить контракт.
Как сообщает Report со ссылкой на Le 10 Sport, французский нападающий пошел на этот шаг, чтобы перейти в "Барселону".
Его нынешний контракт рассчитан до лета 2022 года.
В контракте форварда прописана сумма отступных 27-летнего форварда в размере 100 миллионов евро.
Отметим, что до этого распространилась информация о том, что супруга Антуана Гризманна ищет квартиру в Барселоне.
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