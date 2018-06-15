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    Гризманн объявил о решении остаться в "Атлетико"

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Франции и "Атлетико" Антуан Гризманн в эфире испанского телевидения сообщил, что принял решение продолжить выступать в мадридском клубе, передает Report.

    Ранее Гризманн заявил, что объявит о решении по окончании чемпионата мира–2018. Двумя вариантами продолжения карьеры французского форварда были дальнейшее выступление за "Атлетико" или переход в "Барселону", которая готова выкупить у "матрасников" контракт игрока.

    27-летний футболист перешёл в "Атлетико" из клуба "Реал Сосьедад" в 2014 году. Вместе с "матрасниками" он в минувшем сезоне выиграл Лигу Европы.

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