Гризманн объявил о решении остаться в "Атлетико"

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Франции и "Атлетико" Антуан Гризманн в эфире испанского телевидения сообщил, что принял решение продолжить выступать в мадридском клубе, передает Report.

Ранее Гризманн заявил, что объявит о решении по окончании чемпионата мира–2018. Двумя вариантами продолжения карьеры французского форварда были дальнейшее выступление за "Атлетико" или переход в "Барселону", которая готова выкупить у "матрасников" контракт игрока.

27-летний футболист перешёл в "Атлетико" из клуба "Реал Сосьедад" в 2014 году. Вместе с "матрасниками" он в минувшем сезоне выиграл Лигу Европы.