Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн тяжело адаптируется в каталонской команде.

Как сообщает Report со ссылкой на Le10Sport, Гризманн может покинуть "Барселону" из-за напряженных отношений с Месси.

Если француз не наладит отношения, то руководство клуба примет решение о продаже Гризманна. Рассматривается вариант, что француза могут обменять на Неймара.

Минувшим летом 28-летний Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" за 120 миллионов евро.

В текущем сезоне Примеры француз провел 7 матчей за каталонцев, в которых забил 3 мяча.