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    Гризманн: "Атлетико" нужно верить в себя, у нас есть ещё три матча

    Мы создавали моменты, но не могли их реализовать, это расстраивает

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн поделился впечатлениями от ничьей в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом».

    Как передает Report, встреча проходила в Баку на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 0:0.

    «Мы создавали моменты, но не могли их реализовать. Это расстраивает, но мы должны продолжать верить в себя. Нужно прибавлять и продолжать работать, чтобы забивать больше голов. У нас еще есть три матча группового этапа. Нужно побеждать в каждом из них, а там посмотрим, что будет», — цитирует Гризманна сайт мадридцев.

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