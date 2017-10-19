Гризманн: "Атлетико" нужно верить в себя, у нас есть ещё три матча

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн поделился впечатлениями от ничьей в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом».

Как передает Report, встреча проходила в Баку на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 0:0.

«Мы создавали моменты, но не могли их реализовать. Это расстраивает, но мы должны продолжать верить в себя. Нужно прибавлять и продолжать работать, чтобы забивать больше голов. У нас еще есть три матча группового этапа. Нужно побеждать в каждом из них, а там посмотрим, что будет», — цитирует Гризманна сайт мадридцев.