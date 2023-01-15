Григорян: У сборной Армении тренер должен быть армянин

У сборной Армении тренер должен быть армянин.
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"Принципиально выскажусь, что на назначение Петракова я смотрю крайне негативно. Я сам россиянин, родился в Армении, но вырос в России, но когда речь идет о сборной Армении, я всегда высказывался, что главный тренер должен быть армянин", - утверждал А. Григорян.
По его словам, только армянин может понять менталитет игроков (сборной Армении - ред.).
Напомним, что о назначении Петракова на пост главного тренера сборной Армении было объявлено 14 января. Специалист несколько дней назад закончил работу с национальной командой Украины.