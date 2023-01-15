Григорян: У сборной Армении тренер должен быть армянин

У сборной Армении тренер должен быть армянин.

У сборной Армении тренер должен быть армянин.

Как сообщает Report со ссылкой на Матч ТВ, с таким националистическим заявлением выступил российский специалист армянского происхождения Александр Григорян, комментируя назначение украинца Александра Петракова на пост главного тренера сборной Армении по футболу.

"Принципиально выскажусь, что на назначение Петракова я смотрю крайне негативно. Я сам россиянин, родился в Армении, но вырос в России, но когда речь идет о сборной Армении, я всегда высказывался, что главный тренер должен быть армянин", - утверждал А. Григорян.

По его словам, только армянин может понять менталитет игроков (сборной Армении - ред.).

Напомним, что о назначении Петракова на пост главного тренера сборной Армении было объявлено 14 января. Специалист несколько дней назад закончил работу с национальной командой Украины.