 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Григорчук: "Уровень футбола в Азербайджане и вправду хорош"

    Украинский специалист дал интервью официальному сайту УЕФА

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Габала" Роман Григорчук дал интервью официальному сайту УЕФА.

    Как передает Report, он отметил, что руководство клуба желает видеть зрелищный атакующий футбол.

    "Руководство клуба в лице президента Тале Гейдарова желает видеть зрелищный атакующий футбол, который будет и давать результат, и радовать болельщиков. Своей игрой мы должны привлечь как можно больше людей на стадионы. Радует, что такое требование совпадает с моим видением. Задача, поставленная перед нами, конечно, сложна, но мы интенсивно работаем и уже сделали определенные шаги. Думаю, мы находимся на верном пути", - сказал Григорчук.

    Уровень азербайджанского футбола не разочаровал украинского тренера.

    "Чем ближе я знакомлюсь с местной инфраструктурой, тем меньше чему-то удивляюсь, — отмечает Григорчук. — Уровень и вправду хорош. Вообще, в наше время практически все научились играть в футбол. Спорт развивается во всех странах, и Азербайджан тому наглядный пример".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi