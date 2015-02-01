Григорчук: "Уровень футбола в Азербайджане и вправду хорош"

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Габала" Роман Григорчук дал интервью официальному сайту УЕФА.

Как передает Report, он отметил, что руководство клуба желает видеть зрелищный атакующий футбол.

"Руководство клуба в лице президента Тале Гейдарова желает видеть зрелищный атакующий футбол, который будет и давать результат, и радовать болельщиков. Своей игрой мы должны привлечь как можно больше людей на стадионы. Радует, что такое требование совпадает с моим видением. Задача, поставленная перед нами, конечно, сложна, но мы интенсивно работаем и уже сделали определенные шаги. Думаю, мы находимся на верном пути", - сказал Григорчук.

Уровень азербайджанского футбола не разочаровал украинского тренера.

"Чем ближе я знакомлюсь с местной инфраструктурой, тем меньше чему-то удивляюсь, — отмечает Григорчук. — Уровень и вправду хорош. Вообще, в наше время практически все научились играть в футбол. Спорт развивается во всех странах, и Азербайджан тому наглядный пример".