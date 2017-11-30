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    "Гремио" стал обладателем Кубка Либертадорес

    Бразильцы в третий раз в своей истории стали обладателями этого континентального трофея

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Бразильский «Гремио» вышел победителем из финального противостояния Кубка Либертадорес с аргентинским «Ланусом».

    Как передает Report, бразильцы после успеха в домашнем матче, который завершился с результатом 1:0, в ответной встрече в Аргентине выиграли со счётом 2:1 и в третий раз в своей истории стали обладателями этого континентального трофея.

    Кубок Либертадорес. Финал. 2-й матч

    Ланус – Гремио - 1:2

    Порту-Алегри, Бразилия

    0:1 – Фернандиньо – 27, 0:2 – Луан – 42, 1:2 – Санд – 72 (пен)

    Удаления: нет – Рамиро, 83

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