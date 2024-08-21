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Греческий “Панатинаикос” подписал игрока “Манчестер Юнайтед”

Греческий “Панатинаикос” подписал игрока “Манчестер Юнайтед” Уругвайский футболист Факундо Пельистри перешел из “Манчестер Юнайтед” в “Панатинаикос” на постоянной основе.
Футбол
21 августа 2024 г. 22:06
Греческий “Панатинаикос” подписал игрока “Манчестер Юнайтед”

Уругвайский футболист Факундо Пельистри перешел из “Манчестер Юнайтед” в греческий "Панатинаикос".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба афинян.

Согласно информации, трансфер 22-летнего вингера обошелся в 6 млн евро, включая бонусы. Контракт также включает опцию обратного выкупа в течение трех лет, а также выплату 45% от суммы любой последующей перепродажи "красным дьяволам".

Вингера, по данным СМИ, хотел заполучить в свои ряды лично главный тренер греческой команды Диего Алонсо, который ранее работал с Факундо в сборной Уругвая.

Первую часть прошлого сезона Пельистри провел в составе "Манчестер Юнайтед", отыграв 7 матчей в АПЛ. Вторую же часть сезона он на правах аренды провел в "Гранаде", за которую отыграл 15 поединков в Ла Лиге, отличившись двумя забитыми мячами и одним ассистом.

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstan klubu "Mançester Yunayted"in futbolçusunu transfer edib

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