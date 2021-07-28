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Греческий футболист об игре "Нефтчи": Мы станем свидетелями зрелищного матча

Греческий футболист об игре "Нефтчи": Мы станем свидетелями зрелищного матча Мне нравится чемпионат Азербайджана. Здесь играют в качественный футбол, созданы хорошие условия, хорошие поля. Все это важно для спортсменов.
Футбол
28 июля 2021 г. 12:02
Греческий футболист об игре Нефтчи: Мы станем свидетелями зрелищного матча

Мне нравится чемпионат Азербайджана. Здесь играют в качественный футбол, созданы хорошие условия, хорошие поля. Все это важно для спортсменов.

По сообщению Report, об этом в интервью BN Sports заявил футболист "Зиря" Димитриос Чантакиас.

"В Азербайджане прекрасные люди - это огромное преимущество. Я чувствую себя здесь прекрасно. В коллективе царит теплая атмосфера, я сразу адаптировался", - отметил футболист.

По словам 26-летнего футболиста, между азербайджанским и греческим футболом есть много общего: "Азербайджанцы и греки бьются на поле и прекрасно обороняются. Они не бросают денег на ветер, не тратят умопомрачительные суммы, но сколотили хорошие команды".

Чантакиас также рассказал об ответной встрече в рамках II квалификационного раунда Лиги чемпионов, которую "Олимпиакос" проведет сегодня в Баку с "Нефтчи".

По словам греческого футболиста, команда - лицо страны и они приехали в столицу Азербайджана бороться.

"Разумеется, "Олимпиакос" задаст свой ритм и в какой-то степени может считаться фаворитом. Но не стоит недооценивать "Нефтчи". Это коллектив, сформировавшийся за 3 года. В составе команды есть футболисты, которые могут доставить проблемы "Олимпиакосу". Полагаю, мы станем свидетелями зрелищного матча", - отметил Димитриос Чантакиас.

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstanlı futbolçu: "Neftçi" əla komandadır, dəhşətli oyun görəcəyik"

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