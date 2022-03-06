«Гранада» отправила в отставку главного тренера

«Гранада» объявила об отставке главного тренера клуба Роберта Морено.

«Гранада» объявила об отставке главного тренера клуба Роберта Морено.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении клуба.

«Хотим поблагодарить Роберта Морено за его работу и самоотверженность в течение этого периода, и мы желаем ему всяческих удач в будущем», - говорится в заявлении.

После 27 туров чемпионата Испании «Гранада» занимает семнадцатое место в турнирной таблице, записав в свой актив 25 очков. От зоны вылета команду отделяют три очка. В своём последнем матче «Гранада» уступила «Валенсии» со счётом 1:3. Безвыигрышная серия команды в чемпионате Испании составляет девять игр.

В следующем туре испанской Примеры «Гранада» сыграет с «Эльче».

Напомним, что Морено возглавлял «Гранаду» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом было рассчитано до 2023 года.