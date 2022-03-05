График игр сборной Азербайджана по футзалу U-19 изменен из-за Беларуси

Изменен график игр в группе, в которой представлена сборная Азербайджана по футзалу U-19, в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы.

Изменен график игр в группе, в которой представлена сборная Азербайджана по футзалу U-19, в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, сборная Беларуси соответствующей возрастной категории не будет участвовать в мини-турнире, организуемом в Хорватии.

В результате, за путевку, позволяющую пройти в финал из 7-й группы, поборются три команды – сборные Азербайджана, Хорватии и Латвии.

Сборная Азербайджана проведет первую игру 17 марта против команды из Хорватии, а на следующий день - очередную игру против латвийского представителя.

Азербайджан - Хорватия

17 марта. Город Карловац.

Стадион "Младость Арена" 20:00

Латвия – Азербайджан

18 марта. Город Карловац.

Стадион "Младость Арена" 20:00