О нас
Аудио новости

График игр сборной Азербайджана по футзалу U-19 изменен из-за Беларуси

График игр сборной Азербайджана по футзалу U-19 изменен из-за Беларуси Изменен график игр в группе, в которой представлена сборная Азербайджана по футзалу U-19, в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы.
Футбол
5 марта 2022 г. 09:38
График игр сборной Азербайджана по футзалу U-19 изменен из-за Беларуси

Изменен график игр в группе, в которой представлена сборная Азербайджана по футзалу U-19, в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, сборная Беларуси соответствующей возрастной категории не будет участвовать в мини-турнире, организуемом в Хорватии.

В результате, за путевку, позволяющую пройти в финал из 7-й группы, поборются три команды – сборные Азербайджана, Хорватии и Латвии.

Сборная Азербайджана проведет первую игру 17 марта против команды из Хорватии, а на следующий день - очередную игру против латвийского представителя.

Азербайджан - Хорватия

17 марта. Город Карловац.

Стадион "Младость Арена" 20:00

Латвия – Азербайджан

18 марта. Город Карловац.

Стадион "Младость Арена" 20:00

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin oyunlarının təqvimi Belarusa görə dəyişdirilib

Самое важное

Россия объявляет режим тишины в Украине с 10:00
Россия объявляет режим тишины в Украине с 10:00
5 марта 2022 г. 10:27
Уровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, понизился до минимума
ФотоУровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, понизился до минимума
4 марта 2022 г. 19:54
ЕC, IEA рассчитывают за счет других стран сократить зависимость от российского газа
ЕC, IEA рассчитывают за счет других стран сократить зависимость от российского газа
4 марта 2022 г. 17:57
Мевлют Чавушоглу завтра прибудет в Баку
Мевлют Чавушоглу завтра прибудет в Баку
4 марта 2022 г. 16:47
Эмин Гусейнов: Ознакомили UN-HABITAT с последствиями урбицида в Агдаме
Эмин Гусейнов: Ознакомили UN-HABITAT с последствиями урбицида в Агдаме
4 марта 2022 г. 15:23
Исполнительный директор UN-HABITAT ознакомилась с разрушениями в Агдаме
ФотоИсполнительный директор UN-HABITAT ознакомилась с разрушениями в Агдаме
4 марта 2022 г. 13:09
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
В Азербайджане меняются местами рабочий и выходной дни недели
В Азербайджане меняются местами рабочий и выходной дни недели
3 марта 2022 г. 19:19
МИД: Обеспечен переход 540 человек из России в Азербайджан
МИД: Обеспечен переход 540 человек из России в Азербайджан
3 марта 2022 г. 18:55
Шахин Сейидзаде назначен председателем правления заповедника Ичеришехер
Шахин Сейидзаде назначен председателем правления заповедника "Ичеришехер"
3 марта 2022 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi