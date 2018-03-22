Готовящаяся к игре с Азербайджаном сборная Косово столкнулась с проблемой - ВИДЕО

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Сборная Косово по футболу – U-21 завершила подготовку к предстоящему матчу со сборной Азербайджана в рамках отборочного этапа к Чемпионату Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольной федерации Косово, последняя тренировка подопечных Рафета Преказини оказалась короче запланированной ввиду неблагоприятных погодных условий.

Главный тренер объяснил, что этот шаг был предпринят с тем, чтобы футболисты не получили травмы на обледеневшем искусственном покрытии.

После завершения тренировок некоторые футболисты поделились своими мнениями по поводу предстоящего матча со сборной Азербайджана.

Центральный нападающий Ариан Кабаши заявил, что прекрасно знает противника:

"Наша тренировка прошла хорошо, даже несмотря на то, что мы потренировались мало ввиду выпавшего снега. Мы прекрасно знаем нашего противника, последний матч мы провели именно против сборной Азербайджана. Нам знаком их стиль игры. На мой взгляд, наша подготовка позволит нам победить. Победа в этой встрече настроит нас на последующий матч со сборной Германии".

Полузащитник Рон Броя полагает, что матч выдастся трудным:

"Мы хорошо знаем нашего противника, знаем слабые стороны и попытаемся ими воспользоваться. В этот раз мы будем выступать в родных стенах, перед нашими болельщиками. Полагаю, мы оправдаем их ожидания. Разумеется, будет сложно играть на заснеженном поле. Для улучшения своих позиций в отборочном туре мы должны воспользоваться представившимся шансом".

Отметим, что матч между сборными Косово и Азербайджана состоится сегодня на олимпийском стадионе Адем Яшари в 22:00 по бакинскому времени. Первая встреча между командами завершилась со счетом 0:0.