​Гостевая победа "Баварии", "Майнц" сыграл вничью

В матче 26-го тура чемпионата Германии берлинский "Унион" принимал мюнхенскую "Баварию".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Ан дер Альтен Ферстерай" в Берлине и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

В конце первого тайма, на 40-й минуте, главный арбитр встречи Бастиан Данкерт назначил пенальти в ворота "Униона", который успешно реализовал польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски. На 80-й минуте преимущество гостей в счете укрепил французский защитник Бенжамен Павар, забивший гол после передачи немецкого защитника Йозуа Киммиха.

В другой встрече Бундеслиги "Кёльн" принимал "Майнц". Встреча прошла на стадионе "Райн-Энерги" в Кёльне и завершилась со счетом 2:2.

"Кёльн" набрал 33 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. "Майнц" (27) - на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мюнхенская "Бавария", набравшая 55 очков в 25 матчах.