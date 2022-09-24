Находящийся в аварийном состоянии городской стадион в Гяндже нуждается в ремонте.
Как сообщает
До сведения министра было доведено, что срок эксплуатации арены, построенной 60 лет назад, истек.
Ф.Гаибов дал соответствующие поручения по оценке объема средств, необходимых для реконструкции арены. И.Надири в свою очередь сообщил, что на территории стадиона продолжается строительство футбольной академии Гянджи, работы планируется завершить к концу года.
Министр отметил, что создание академии будет способствовать развитию детского футбола в регионе, и высоко оценил проделанную работу. Руководитель клуба добавил, что на территории построены две большие арены с натуральным покрытием в соответствии с современными стандартами.