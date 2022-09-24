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Городской стадион в Гяндже нуждается в ремонте

Городской стадион в Гяндже нуждается в ремонте Находящийся в аварийном состоянии городской стадион в Гяндже нуждается в ремонте.
Футбол
24 сентября 2022 г. 00:14
Городской стадион в Гяндже нуждается в ремонте

Находящийся в аварийном состоянии городской стадион в Гяндже нуждается в ремонте.

Как сообщает Report, об этом председатель правления футбольного клуба "Кяпаз" Ильгар Надири сообщил министру молодежи и спорта Фариду Гаибову на городском стадионе Гянджи.

До сведения министра было доведено, что срок эксплуатации арены, построенной 60 лет назад, истек.

Ф.Гаибов дал соответствующие поручения по оценке объема средств, необходимых для реконструкции арены. И.Надири в свою очередь сообщил, что на территории стадиона продолжается строительство футбольной академии Гянджи, работы планируется завершить к концу года.

Министр отметил, что создание академии будет способствовать развитию детского футбола в регионе, и высоко оценил проделанную работу. Руководитель клуба добавил, что на территории построены две большие арены с натуральным покрытием в соответствии с современными стандартами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə qəzalı vəziyyətdə olan şəhər stadionunun təmirə ehtiyacı var

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