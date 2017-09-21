Проводящие ЕВРО-2020 города освобождены от финала Еврокубка

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В 13 городах, в которых в 2020 году пройдут матчи чемпионата Европы, в сезоне 2019-2020 не будут проводить финал Еврокубка. Как сообщает Report, это решение принял исполнительный комитет УЕФА.

Причиной указано желание создать возможность для других стран организовать решающие встречи Лиги чемпионов и Евролиги. С другой стороны, 13 стран перед ЕВРО-2020 не получат дополнительного давления. Это решение, однако, не охватывает Суперкубок УЕФА.

Отметим, что ЕВРО-2020 пройдет в 13 европейских городах. Это, наряду с Баку (Азербайджан), Санкт-Петербург (Россия), Лондон (Англия), Рим (Италия), Мюнхен (Германия), Копенгаген (Дания), Бухарест (Румыния), Амстердам (Голландия), Дублин (Ирландия), Бильбао (Испания), Будапешт (Венгрия), Брюссель (Бельгия) и Глазго (Шотландия). В сезоне 2018-2019 финал Лиги чемпионов состоится на стадионе Metropolitano в Мадриде, финал Евролиги – Бакинском олимпийском стадионе. В этот же год встреча за Суперкубок УЕФА состоится в Турции на стамбульском стадионе Vodafone Arena.