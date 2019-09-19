Голландского футболиста застрелили в собственном автомобиле

Неизвестные на мотоцикле застрелили экс-футболиста клуба "Бертон Альбион" Келвина Мэйнарда.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Амстердаме.

Огонь по Мэйнарду был открыт, когда тот находился за рулём автомобиля.

Для голландского игрока из Суринама английский клуб распространил текст с соболезнованиями. Голландская полиция продолжает поиски двух подозреваемых в убийстве 32-летнего защитника.

Отметим, что последним клубом Мэйнарда был выступающий в 5-й лиге Голландии клуб "Квик Бойз".