​Голландский нападающий пригрозил "Карабаху"

Баку. 28 декабря. REPORT,AZ/ Футболист клуба "Карабах" Риделл Пупон внес ясность в информацию касательно его ухода из команды. Как сообщает Report со ссылкой на Voetbal International, 28-летний нападающий сказал, что подобные сообщения его шокируют.

По словам Пупона, команда примет участие на совместном учебно-тренировочном сборе: "Я не знаю, откуда черпают подобную информацию. Мне известно лишь то, что 5 января вместе с командой я приму участие на учебно-тренировочном сборе в Анталье".

Голландский футболист, заявивший о нечастом выходе на игру в составе "Карабах", связал причину с травмой и полученными карточками. Он заявил, что может расстаться с агдамским клубом только после истечения срока контракта: "Об уходе из "Карабаха" я могу подумать лишь летом. Если они хотят избавиться от меня сейчас, им придется заплатить крупную сумму".

Отметим, что за свою карьеру Риделл Пупон выступал в таких клубах, как "Аякс", "Виллем II", "Де Графсхап", "Ден Хааг", "Бреда" и парижском клубе "Валансьен".

Он присоединился к "Карабаху" во время летнего трансферного окна. С Пупоном заключен 2-летний контракт.