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    Голландский клуб внес ясность в утверждения в связи с Рамилем Шейдаевым

    Клуб опроверг утверждения

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Голландский клуб "Гоу Эхед Иглс" прокомментировал утверждения о заинтересованности клуба футболистом сборной Азербайджана и турецкого "Трабзонспор" Рамилем Шейдаевым. 

    Как сообщает Report, технический директор команды Деннис Бэккинг опроверг эти утверждения в заявлении изданию AD.

    Он отметил, что с 20-летним нападающим не велись никакие переговоры. 

    Отметим, что турецкие СМИ написали о передаче Рамиля Шейдаева в аренду голландскому клубу. 

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