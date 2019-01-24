Голландский клуб расстается с известным главным тренером

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Голландский клуб "Фейеноорд" расстается с главным тренером Джованни ван Бронкхорстом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 44-летний специалист в конце сезона покинет клуб.

Отметим, что Джованни ван Бронкхорст является главным тренером команды с 2015 года. После долгого перерыва, в сезоне 2016/2017 команде удалось стать чемпионом страны.