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    Голландский клуб расстается с известным главным тренером

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Голландский клуб "Фейеноорд" расстается с главным тренером Джованни ван Бронкхорстом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 44-летний специалист в конце сезона покинет клуб.

    Отметим, что Джованни ван Бронкхорст является главным тренером команды с 2015 года. После долгого перерыва, в сезоне 2016/2017 команде удалось стать чемпионом страны. 

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