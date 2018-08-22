Голкипер "Реала" Навас может стать игроком "Манчестер Сити"

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" намерен начать переговоры по трансферу вратаря сборной Коста-Рики и испанского "Реала" Кейлора Наваса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание AS.

Ранее один из голкиперов английской команды Клаудио Браво получил травму ахиллова сухожилия и теперь может пропустить весь сезон. В связи с этим клуб находится в поиске нового вратаря, так как в распоряжении Хосепа Гвардиолы остался только бразилец Эдерсон Мораес.

Несмотря на то, что трансферное окно в Англии закрылось 9 августа, "Манчестер Сити" имеет возможность заявить футболиста. Согласно правилам, в случае тяжелой травмы игрока, клуб может заменить его в заявке на сезон даже после окончания трансферного периода.

Однако, несмотря на желание англичан, Навас хочет остаться в "Реале" и конкурировать за место в стартовом составе с бельгийцем Тибо Куртуа, купленным этим летом у лондонского "Челси". Действующий контракт костариканца с мадридским клубом действует еще два года.