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Голкипер "Ливерпуля" Алисон не сыграет с Челси за Суперкубок УЕФА

​Голкипер «Ливерпуля» Алисон не сыграет с «Челси» за Суперкубок УЕФА

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку травме голкипера команды Алисона.

«В среду он точно не сыграет». Как передаёт Report, эти слова сказал главный тренер «Ливерпул»я Ю.Клопп.

Отметим, что в матче с «Норвичем», который закончился победой «Ливерпуля» (4:1), голкипер был заменен в первом тайме.

«Посмотрим, насколько серьезная у него травма, и что с ней делать. Сейчас известно, что он повредил икроножную мышцу. Продолжить матч он не смог, а это всегда нехороший знак. В среду он точно не сыграет», — цитирует специалиста BBC.

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