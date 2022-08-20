Голкипер "Карабаха": Сделаем все, чтобы каждую неделю в Баку звучал гимн Лиги чемпионов

Интервью Report вратаря сборной Азербайджана по футболу и клуба "Карабах" Шахруддина Магомедалиева.

Интервью Report вратаря сборной Азербайджана по футболу и клуба "Карабах" Шахруддина Магомедалиева.

– Вы не смогли обыграть чемпиона Чехии "Викторию" в Баку в первом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Хотелось бы узнать ваше мнение о матче...

– Это был матч плей-офф Лиги чемпионов. Обе команды хотели победить и попасть в группу. "Виктория" - команда, способная бороться на всех участках поля. Поэтому это был тяжелый матч. Надеюсь, у нас будут шансы забить в ответной игре, и мы пройдем этап. Мы будем стараться изо всех сил для этого.

- Результат первой игры вас устраивает?

- В игре, которую мы провели дома преимущество было на нашей стороне. Я думаю, что это нормальный результат. Главное, что в таком матче мы не проиграли сопернику. Эта команда способна очень хорошо защищаться, взломать их заднюю линию непросто. "Виктория" - очень сильная и крепкая команда. В общем, слабых соперников на этом этапе Лиги чемпионов не бывает. Еще раз говорю, что это нормальный результат. У нас есть время, чтобы подготовиться к ответному матчу и снова проанализировать игру соперника и посмотреть, что мы можем сделать лучше.

- Видно, что чехи вас хорошо изучили, хорошо оборонялись. Что вы думаете о взломе их защиты?

– У нас было много голевых шансов в первом матче. Но не могли ими воспользоваться. Думаю, у нас еще будут возможности забить в Чехии. Многое также будет зависеть от инструкций Ходжи [имеетcя в виду главный тренер Гурбан Гурбанов – С.M.] Он скажет нам, как играть в гостях.

– Насколько я знаю, это был первый матч, когда вы услышали гимн Лиги чемпионов...

– Впервые я его услышал в 2017 году в матче плей-офф против "Копенгагена". Но тогда я смотрел игру с трибуны (смеется). Основным вратарем на тот момент был Ибрагим Шехич, запасным - Антон Каниболоцкий.

– Но теперь вы услышали этот великолепный гимн на поле. Какие чувства испытывали?

- Неописуемые. В детстве я смотрел Лигу чемпионов, и, слыша этот гимн, мечтал находиться в этот момент на поле, как эти футболисты. Слышать этот гимн очень приятно. Надеюсь, мы сделаем все возможное, чтобы каждую неделю он звучал в Баку.