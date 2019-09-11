Голкипер "Карабаха": Мы можем справиться с соперниками в Лиге Европы

"Наконец, я поселился в Баку. Первые впечатления хорошие. Все на высшем уровне. Действительно, в команде все как одна семья. Город - очень красивый город. Я верю, что этот переход станет отличным эпизодом в моей жизни".

Как сообщает Report, об этом сайту Sportsport.ba заявил новый трансфер "Карабаха" Асмир Бегович.

32-летний голкипер отметил, что переход в агдамский клуб произошел очень быстро: "Был и другой клуб. Но азербайджанцы были конкретнее и правдивее. Это хороший выбор. "Карабах" это весомый клуб, имеющий традиции. Клуб всегда борется за титул и принимает участие в Лиге Европы. А мне остается оправдать доверие".

Футболист из Боснии и Герцеговины оценил шансы "Карабаха" в Лиге Европы: "Играть в групповом раунде не означает ничего масштабного. Но амбиции превыше этого. В нашей группе играют "Севилья" (Испания), АПОЭЛ (Кипр) и "Дюделанж" (Люксембург). Верю, что мы можем справиться со всеми этими клубами, несмотря на то, что это будет нелегко".

Отметим, что Асмир Бегович был взят в аренду у английского "Борнмут" за 750 тысяч евро до конца года.