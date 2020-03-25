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Голкипер футбольного клуба "Аталанта" инфицирован коронавирусом

​Голкипер футбольного клуба "Аталанта" инфицирован коронавирусом

Вратарь итальянского футбольного клуба "Аталанта" Марко Спортьелло заражен COVID-19.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что остальные футболисты "Аталанты" находятся на карантине. Он продлится до 27 марта.

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