Голкипер "Фенербахче" может пропустить матчи ЕВРО в Баку

Вратарь сборной Турции и стамбульского "Фенербахче" Алтай Байындыр получил травму

Вратарь сборной Турции и стамбульского "Фенербахче" Алтай Байындыр получил травму.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 23-летний страж ворот тяжело повредил руку во время вчерашней тренировки.

Сегодняшнее обследование выявило у футболиста перелом запястья, в ближайшие дни его ждет операция. По этой причине Байындыр пропустит остаток сезона и примерно 3 месяца не сможет выйти на поле. Ожидается, что молодой голкипер также не сумеет помочь своей сборной на Чемпионате Европы.

Ранее сезон досрочно завершил форвард турецкой сборной и "Бешикташа" Дженк Тосун, который также получил травму.

Напомним, что Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене и Риме.

Согласно календарю, Бакинский олимпийский стадион примет матчи группы А Швейцария - Уэльс, Турция - Уэльс и Турция - Швейцария, а также один матч 1/4 финала. В каждой из 4 игр смогут принять участие до 50 процентов болельщиков.