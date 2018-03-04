Голкипер "Эспаньола" потерял сознание на поле во время матча Примеры - ВИДЕО

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В матче 27-го тура чемпионата Испании «Леванте» принимал на своём поле «Эспаньол».

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 1:1.

Перед свистком на перерыв голкипер «Эспаньола» Диего Лопес был заменён после того, как получил травму головы в одном из столкновений с игроком команды соперника и потерял сознание. Как сообщает Mundo Deportivo, 36-летний футболист прямо со стадиона был доставлен в больницу, в которой он проведёт всю ночь под наблюдением врачей.