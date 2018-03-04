 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Голкипер "Эспаньола" потерял сознание на поле во время матча Примеры - ВИДЕО

    Диего Лопес был заменён

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В матче 27-го тура чемпионата Испании «Леванте» принимал на своём поле «Эспаньол».

    Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 1:1.

    Перед свистком на перерыв голкипер «Эспаньола» Диего Лопес был заменён после того, как получил травму головы в одном из столкновений с игроком команды соперника и потерял сознание. Как сообщает Mundo Deportivo, 36-летний футболист прямо со стадиона был доставлен в больницу, в которой он проведёт всю ночь под наблюдением врачей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi