Голкипер "Бенфики" Эдерсон близок к переходу в "Манчестер Сити"

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ 23-летний вратарь португальской «Бенфики» Эдерсон может сменить команду.

Как передает Report, в услугах игрока заинтересован гранд АПЛ.

Руководство «Манчестер Сити» готово приобрести бразильца в начале лета. По некоторым данным, Эдерсон уже дал предварительное согласие на переход в английский клуб. О сумме возможного трансфера ничего не сообщается.

В текущем сезоне чемпионата Португалии вратарь сыграл за «орлов» в 20 матчах. В данных встречах он пропустил 10 голов.