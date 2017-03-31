Голкипер Байера Бернд Лено попал в шорт-лист Реала

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Голкипер Байера Бернд Лено является одной из приоритетных задач на трансферном рынке для Реала в летнюю кампанию, сообщает Kicker.

К варианту с 25-летним немцем в Мадриде пришли после того, как бельгийский кипер Челси Тибо Куртуа, на приобретение которого летом рассчитывали в Реале, дал понять, что не хочет покидать клуб.

Таким образом, на сегодняшний день Реал рассматривает варианты укрепления голкиперской позиции за счет Давида Де Хеа из Манчестер Юнайтед, Джанлуиджи Доннаруммы из Милана и Бернда Лено из Байера.

При этом немецкого голкипера на фоне его испанского и итальянского коллеги выгодно отличает цена, за которую его, вероятно, удастся подписать. Ожидается, что на трансфер Лено хватит около 20 миллионов евро, в то время как Де Хеа и Доннарумма оцениваются своими клубами значительно дороже.

В нынешнем сезоне Лено провел 25 матчей в Бундеслиге, а 26 марта провел первый официальный поединок в составе сборной Германии, которая обыграла Азербайджан (4:1) в рамках отбора на чемпионат мира-2018.