Голкипер азербайджанской сборной сегодня дебютирует на чемпионате Португалии

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Голкипер азербайджанской сборной Кямран Агаев сегодня выйдет на первую игру в составе португальского клуба "Боавишта".

Об этом Report сообщил менеджер бывшего клуба 30-летнего вратаря - клуба "Сумгайыт" Джейхун Султанов.

По его словам, Агаев связался с ним и сообщил, что вошел в основной состав на сегодняшнем матче чемпионата Португалии с "Порту". Другой игрок клуба, опытный вратарь Эмин Махмудов не вошел в заявку. Матч "Порту" - "Боавишта", который начнется в 22:00 по бакинскому времени, будет транслироваться на телеканале CBC Sport.

Отметим, что Кямран Агаев 12 сентября подписал с клубом "Боавишта" контракт в качестве свободного агента.