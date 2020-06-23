​Голы Дибалы и Роналду принесли победу "Ювентусу"

В матче 27-го тура чемпионата Италии "Болонья" уступила "Ювентусу" со счётом 0:2.

Как передает Report, встреча состоялась в Болонье на стадионе "Ренато Далль'Ара". Ее обслуживал арбитр Джанлука Рокки. Ему ассистировали судьи на линиях Сальваторе Лонго и Алессандро Ло Чичеро.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 23-й минуте автором забитого мяча стал Криштиану Роналду, который реализовал 11-метровый, назначенный за фол на Маттейсе де Лигте. На 36-й минуте преимущество туринского клуба увеличил Пауло Дибала, которому ассистировал Федерико Бернардески.

"Ювентус", набрав 66 очков, занимает первое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" (34) — на 10-м месте. В следующем туре "Ювентус" на своём поле встретится с "Лечче". Матч состоится 26 июня.