Гол, забитый в ворота "Карабаха" в Лиге чемпионов, попал в первую тройку

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Мяч, забитый футболистом испанского клуба "Атлетико" Томасом Партеем в ворота "Карабаха", стал третьим лучшим голом в IV туре в Лиге чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, нападающий из Ганы набрал 17% голосов.

Встреча завершилась ничьей - 1:1.

А мяч, забитый на другом матче в группе С между итальянским "Рома" и английским "Челси", удостоен наибольшего количества голосов. Гол футболиста хозяев поля Стефана Аль-Шарави набрал 31%. На этом матче "Рома" одержала победу со счетом 3:0.

Второе место досталось нападающему обыгравшего бельгийский "Андерлехт" французского клуба ПСЖ Неймару. Встреча завершилась победой ПСЖ со счетом 5:0.