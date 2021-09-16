Гол "Шерифа" в ворота "Шахтера" признан лучшим в первом туре ЛЧ

Нападающий молдавского футбольного клуба "Шериф" Адама Траоре признан автором лучшего гола в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Нападающий молдавского футбольного клуба "Шериф" Адама Траоре признан автором лучшего гола в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", на 16-й минуте встречи против украинского "Шахтера" Траоре поразил ворота эффектым ударом с лета, находясь в районе 11-метровой отметки. Этим приемом он замыкал подачу с левого фланга.

Матч прошел 15 сентября в Тирасполе и завершился со счетом 2:0 в пользу "Шерифа", для которого эта встреча стала дебютной в основной стадии ЛЧ.