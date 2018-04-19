Гол Роналду спас "Реал" от поражения в матче с "Атлетиком" - ВИДЕО

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ «Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» в матче 33-го тура испанской Примеры.

Как передает Report, встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:1.

На 14-й минуте Иньиго Кордоба из центра поля выполнил передачу к штрафной площади «Реала» на ход Иньяки Уильямсу, тот вышел на рандеву с Кейлором Навасом и спокойно обыграл голкипера. На 87-й минуте Лука Модрич пробил по воротам из-за пределов штрафной, а Криштиану Роналду удачно пяткой подправил мяч в угол.

«Реал» (68 очков) занимает третье место в таблице Примеры, «Атлетик» (40) — 13-е.

Испания - Примера. 33-й тур

"Реал Мадрид" – "Атлетик Б" - 1:1

Голы: 0:1 – Уильямс – 14, 1:1 – Роналду – 87