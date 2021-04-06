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Гол на 90-й минуте принес "Барселоне" домашнюю победу над "Вальядолидом"

Гол на 90-й минуте принес "Барселоне" домашнюю победу над "Вальядолидом" "Барселона" дома обыграла "Вальядолид" в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.
Футбол
6 апреля 2021 г. 02:59
Гол на 90-й минуте принес Барселоне домашнюю победу над Вальядолидом
Усман Дембеле

"Барселона" дома обыграла "Вальядолид" в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре на 90-й минуте забил Усман Дембеле. На 79-й минуте игрок гостей Оскар Плано получил красную карточку и покинул поле.

Каталонский клуб одержал шестую подряд победу в чемпионате и занимает второе место в турнирной таблице, набрав 65 очков и на одно отставая от лидирующего "Атлетико". "Вальядолид" не может одержать победу на протяжении трех игр (две ничьи, одно поражение) и идет на 16-й строчке, имея в активе 27 очков.

В следующем туре "Барселона" 10 апреля в гостях сыграет с идущим на третьем месте мадридским "Реалом", "Вальядолид" днем позднее примет "Гранаду".

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