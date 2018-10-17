Гол Миранды на 93-й минуте принес бразильцам победу над сборной Аргентины по футболу

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Сборная Бразилии по футболу обыграла команду Аргентины со счетом 1:0 в товарищеском матче, который прошел в Джидде (Саудовская Аравия).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, мяч забил Жуан Миранда (90+3) с передачи Неймара. Для центрального защитника итальянского "Интера" этот гол стал третьим в составе бразильской команды. Ранее он забивал в матче отборочного раунда чемпионата мира - 2018 с колумбийцами (6 сентября 2016 года) и в товарищеской встрече со сборной России (23 марта 2018 года).

Эта игра стала 115-й между сборными Бразилии и Аргентины. В 46 встречах победу одерживали бразильцы, в 43 - аргентинцы.

Напомним, что Франция победила Германию со счетом 2:1 в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА