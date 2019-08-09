Гол Месси признан лучшим - ВИДЕО

Гол нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Ливерпуля" признан лучшим в сезоне 2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, Месси забил мяч со штрафного в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

"Барселона" выиграла встречу со счетом 3:0.

Отметим, что хотя на домашнем матче "Барселона" и одержала победу со счетом 3:0, на ответной встрече она приостановила борьбу, проиграв с четырьмя безответными голами. Что касается "Ливерпуля", в финале клуб обыграл другую английскую команду - "Тоттенхэм" со счетом 2:0.