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Гол Месси признали лучшим в Лиге чемпионов в прошедшем сезоне

Гол Месси признали лучшим в Лиге чемпионов в прошедшем сезоне Гол аргентинского форварда Лионеля Месси, который выступал за «Пари Сен-Жермен», был признан лучшим в прошлом сезоне в Лиге чемпионов.
Футбол
30 июня 2023 г. 18:14
Гол Месси признали лучшим в Лиге чемпионов в прошедшем сезоне

Гол аргентинского форварда Лионеля Месси, который выступал за "Пари Сен-Жермен", был признан лучшим в прошлом сезоне в Лиге чемпионов.

Как передает Report, об этом сообщает в Twitter турнира.

По итогам голосования болельщиков лучшим был признан гол Месси в матче группового этапа против "Бенфики" (1:1). Аргентинец забил мяч обводящим ударом в касание с линии штрафной.

Второе место в голосовании занял гол форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в ворота "Манчестер Сити" в полуфинале, третье - удар норвежского нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в матче против дортмундской "Боруссии" на групповом этапе.

Месси 7 июня сообщил о переходе в американский клуб "Интер Майами", которым владеет бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм.

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