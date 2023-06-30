Гол Месси признали лучшим в Лиге чемпионов в прошедшем сезоне

Гол аргентинского форварда Лионеля Месси, который выступал за «Пари Сен-Жермен», был признан лучшим в прошлом сезоне в Лиге чемпионов.

Гол аргентинского форварда Лионеля Месси, который выступал за "Пари Сен-Жермен", был признан лучшим в прошлом сезоне в Лиге чемпионов.

Как передает Report, об этом сообщает в Twitter турнира.

По итогам голосования болельщиков лучшим был признан гол Месси в матче группового этапа против "Бенфики" (1:1). Аргентинец забил мяч обводящим ударом в касание с линии штрафной.

Второе место в голосовании занял гол форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в ворота "Манчестер Сити" в полуфинале, третье - удар норвежского нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в матче против дортмундской "Боруссии" на групповом этапе.

Месси 7 июня сообщил о переходе в американский клуб "Интер Майами", которым владеет бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм.