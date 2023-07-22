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Месси забил победный гол в дебютном матче за "Интер Майами"

Месси забил победный гол в дебютном матче за "Интер Майами" Завершился матч первого тура Кубка североамериканских лиг между "Интер Майами" и "Крус Асуль".
Футбол
22 июля 2023 г. 08:12
Месси забил победный гол в дебютном матче за Интер Майами

Завершился матч первого тура Кубка североамериканских лиг между "Интер Майами" и "Крус Асуль".

Как передает Report, встреча, прошедшая на стадионе "Интер Майами" в Форт-Лодердейле (США), закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

На 44-й минуте счет открыл полузащитник "Интера" Роберт Тэйлор. На 65-й минуте полузащитник гостей Уриэль Антуна сравнял счет на табло. Победный мяч на 94-й минуте забил аргентинский нападающий Лионель Месси, который сумел поразить ворота соперника ударом со штрафного. Отметим, что это дебютный матч для аргентинца за новую команду. Он появился на поле на 54-й минуте, заменив полузащитника Бенджамина Кремаски.

Таким образом, "Интер" пока возглавляет турнирную таблицу группы 10, которая состоит из трех команд, включая "Атланту", с которой команда Месси сыграет 26 июля.

В июле "Интер Майами" из МЛС объявил о переходе аргентинца на правах свободного агента.

Последние два года Месси играл в "Пари Сен-Жермен". Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

До этого он на протяжении 18 лет находился в структуре "Барселоны", вместе с которой десять раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз - Кубок страны и четыре раза - Лигу чемпионов. Семь раз аргентинец становился обладателем "Золотого мяча".

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