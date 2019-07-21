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Гол Кейна с центра поля принёс "Тоттенхэму" победу в матче с "Ювентусом"

​Гол Кейна с центра поля принёс «Тоттенхэму» победу в матче с «Ювентус

В Сингапуре состоялся матч Международного кубка чемпионов "Ювентус" - "Тоттенхэм Хотспур". Победу со счётом 3:2 одержала лондонская команда.

Автором первого гола стал полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела, отличившийся на 30-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин, а спустя четыре минуты форвард Криштиану Роналду вывел туринцев вперёд. 

На 65-й минуте счёт вновь стал равным - мяч в ворота итальянского клуба отправил хавбек Лукас Моура. Победу "шпорам" принёс нападающий Гарри Кейн, отличившийся ударом с центра поля в добавленное ко второй половине время.

В следующем матче "Ювентус" 24 июля сыграет с миланским "Интером", а "Тоттенхэм" на следующий день встретится с "Манчестер Юнайтед".

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